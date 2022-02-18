Рус

Лижний марафон та фігурне катання: пряма трансляція 15-го ігрового дня на Олімпіаді у Пекіні

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
46
Олімпіада-2022 Новина оновлена 18 лютого 2022, 21:29
Олімпіада-2022

На Іграх-2022 розіграють "золото" у керлінгу.

У суботу, 19 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбудеться 15-й ігровий день, у рамках якого буде розіграно 8 комплектів нагород, зокрема вперше відбудуться "золоті" змагання з керлінгу.

"Телеграф" проведе текстову трансляцію ігрового дня. Прямі відеотрансляції більшості змагань ОІ-2022 доступні на suspilne.

Українці завершили свої виступи на іграх у Пекіні, однак у суботу буде на що подивитись. "Золото" розіграють фрістайлісти, гірськолижники, лижники, керлінгісти, ковзаняри, бобслеїстки, а також відбудуться вирішальні змагання спортивних пар у фігурному катанні.

Розклад та результати змагань 19 лютого на Олімпійських іграх у Пекіні

Медальні змагання:

  • 3:30. Фрістайл, скі-хафпайп, чоловіки.
  • 6:46. Гірськолижний спорт, командні змагання.
  • 8:00. Лижні перегони, мас-старт, 50 км., вільний стиль, чоловіки.
  • 8:05. Керлінг, чоловіки, фінал. Швеція — Великобританія.
  • 10:30. Ковзанярський спорт, мас-старт, чоловіки.
  • 11.00. Ковзанярський спорт, мас-старт, жінки.
  • 13.00. Фігурне катання, спортивні пари, довільна програма.
  • 15:30. Бобслей, двійки, жінки, 4-а спроба.

Виступи українців:

  • Українці не беруть участі у змаганнях 19 лютого.

"Телеграф" нагадує, що 18 лютого на Іграх у Пекіні прогримів другий допінг-скандал за участю української спортсменки.

Теги:
#Олімпіада 2022
Людей із окупованої частини Донбасу вивозять до Росії
Україна
Загострення на Донбасі та вивезення мешканців до Росії: що відбувається, всі подробиці (оновлюється)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Людей із окупованої частини Донбасу вивозять до Росії
Загострення на Донбасі та вивезення мешканців до Росії: що відбувається, всі подробиці (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
Денис Пушилін
Ватажків "ДНР"-"ЛНР" піймали на великій брехні: повідомлення про "термінову" евакуацію записали заздалегідь
Дата публікації
Категорія
Арсеній Яценюк
"Я проти": Яценюк пояснив, чому Україна не повинна евакуювати жителів із прифронтових районів
Дата публікації
Категорія
Данілов прокоментував загострення на Донбасі
"Ніяких нападів на цивільних": Данілов відповів на звинувачення України в провокаціях на Донбасі
Дата публікації
Категорія
Фахівці шукають вибухівку і в сусідніх авто
У Донецьку підірвали машину топ-ватажка бойовиків: нові відео