Лижний марафон та фігурне катання: пряма трансляція 15-го ігрового дня на Олімпіаді у Пекіні

На Іграх-2022 розіграють "золото" у керлінгу.

У суботу, 19 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбудеться 15-й ігровий день, у рамках якого буде розіграно 8 комплектів нагород, зокрема вперше відбудуться "золоті" змагання з керлінгу.

"Телеграф" проведе текстову трансляцію ігрового дня. Прямі відеотрансляції більшості змагань ОІ-2022 доступні на suspilne.

Українці завершили свої виступи на іграх у Пекіні, однак у суботу буде на що подивитись. "Золото" розіграють фрістайлісти, гірськолижники, лижники, керлінгісти, ковзаняри, бобслеїстки, а також відбудуться вирішальні змагання спортивних пар у фігурному катанні.

Розклад та результати змагань 19 лютого на Олімпійських іграх у Пекіні

Медальні змагання:

3:30. Фрістайл, скі-хафпайп, чоловіки.

6:46. Гірськолижний спорт, командні змагання.

8:00. Лижні перегони, мас-старт, 50 км., вільний стиль, чоловіки.

8:05. Керлінг, чоловіки, фінал. Швеція — Великобританія.

10:30. Ковзанярський спорт, мас-старт, чоловіки.

11.00. Ковзанярський спорт, мас-старт, жінки.

13.00. Фігурне катання, спортивні пари, довільна програма.

15:30. Бобслей, двійки, жінки, 4-а спроба.

Виступи українців:

Українці не беруть участі у змаганнях 19 лютого.

"Телеграф" нагадує, що 18 лютого на Іграх у Пекіні прогримів другий допінг-скандал за участю української спортсменки.