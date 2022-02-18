Лижний марафон та фігурне катання: пряма трансляція 15-го ігрового дня на Олімпіаді у Пекіні
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На Іграх-2022 розіграють "золото" у керлінгу.
У суботу, 19 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбудеться 15-й ігровий день, у рамках якого буде розіграно 8 комплектів нагород, зокрема вперше відбудуться "золоті" змагання з керлінгу.
"Телеграф" проведе текстову трансляцію ігрового дня. Прямі відеотрансляції більшості змагань ОІ-2022 доступні на suspilne.
Українці завершили свої виступи на іграх у Пекіні, однак у суботу буде на що подивитись. "Золото" розіграють фрістайлісти, гірськолижники, лижники, керлінгісти, ковзаняри, бобслеїстки, а також відбудуться вирішальні змагання спортивних пар у фігурному катанні.
Розклад та результати змагань 19 лютого на Олімпійських іграх у Пекіні
Медальні змагання:
- 3:30. Фрістайл, скі-хафпайп, чоловіки.
- 6:46. Гірськолижний спорт, командні змагання.
- 8:00. Лижні перегони, мас-старт, 50 км., вільний стиль, чоловіки.
- 8:05. Керлінг, чоловіки, фінал. Швеція — Великобританія.
- 10:30. Ковзанярський спорт, мас-старт, чоловіки.
- 11.00. Ковзанярський спорт, мас-старт, жінки.
- 13.00. Фігурне катання, спортивні пари, довільна програма.
- 15:30. Бобслей, двійки, жінки, 4-а спроба.
Виступи українців:
- Українці не беруть участі у змаганнях 19 лютого.
"Телеграф" нагадує, що 18 лютого на Іграх у Пекіні прогримів другий допінг-скандал за участю української спортсменки.
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