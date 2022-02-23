Российских спортсменов загнали на базу ради Путина

В Кремле хотят встретиться с олимпийцами.

Российские призеры зимних Олимпийских игр в Пекине были отправлены на карантин перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Спорт со ссылкой на источник в Олимпийском комитете России (ОКР).

По информации источника, традиционная встреча Путина с олимпийцами запланирована на 4 марта. Примечательно, что всех спортсменов и тренеров, которые увидят вживую президента РФ, поместили на карантин на базе в Новогорске (микрорайон в составе города Химки Московской области).

Встречу с Путиным также посетят фигуристы и фигуристки, у которых во второй половине марта запланированы соревнования на чемпионате мира.

Напомним, сборная РФ из-за санкций ВАДА выступала на Олимпиаде-2022 под флагом ОКР. Россияне с 6 золотыми наградами разместились на 9-м месте в медальном зачете Игр. К слову, "золото" в командном фигурном катании представителям ОКР пока не выдали из-за разбирательств в деле фигуристки Камилы Валиевой, которая попалась на допинге. 15-летняя Камила помогла команде ОКР занять первое место в командном первенстве, а позже стало известно, что фигуристка провалила допинг-тест в декабре 2021 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская фигуристка показала неприличный жест на Олимпийских играх.