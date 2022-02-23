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Російських спортсменів загнали на базу заради Путіна

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Збірна ОКР повернулася на батьківщину Новина оновлена 23 лютого 2022, 11:34
Збірна ОКР повернулася на батьківщину

У Кремлі хочуть зустрітись із олімпійцями.

Російські призери зимових Олімпійських ігор у Пекіні були відправлені на карантин перед зустріччю з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Спорт із посиланням на джерело в Олімпійському комітеті Росії (ОКР).

За інформацією джерела, традиційну зустріч Путіна з олімпійцями заплановано на 4 березня. Примітно, що всіх спортсменів та тренерів, які побачать наживо президента РФ, помістили на карантин на базі в Новогорську (мікрорайон у складі міста Хімки Московської області).

Зустріч із Путіним також відвідають фігуристи та фігуристки, у яких у другій половині березня заплановані змагання на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, збірна РФ через санкції ВАДА виступала на Олімпіаді-2022 під прапором ОКР. Росіяни з 6 золотими нагородами розмістилися на 9-му місці в медальному заліку Ігор. До речі, "золото" в командному фігурному катанні представникам ОКР поки не видали через розгляд у справі фігуристки Камілі Валієвої, яка попалася на допінгу. 15-річна Каміла допомогла команді ОКР зайняти перше місце у командній першості, а пізніше стало відомо, що фігуристка провалила допінг-тест у грудні 2021 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська фігуристка показала непристойний жест на Олімпійських іграх.

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#Олімпіада 2022 #Володимир Путін
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