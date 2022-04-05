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Российский мародер продает в сети "трофейную" форму сборной Украины (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Форма сборной Украины Новость обновлена 05 апреля 2022, 22:15
Форма сборной Украины

В российской армии вовсю процветает мародерство.

Российское мародерство поражает своим масштабом в Украине. Один из оккупантов решил продать на Avito олимпийку сборной Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) в Instagram.

Продавец указал на сервисе, что "новая олимпийка сборной Украины была взята в качестве трофея под Броварами" (Киевская область). В УАФ напомнили российским оккупантам о месте сборной рф, которую отстранили от всех международных соревнований.

"Российские мародеры уже торгуют награбленным. У нормальных людей трофеи – это захваченное в бою оружие врага. У россиян "трофеи" – это украденные во время ограблений и мародерства вещи гражданского населения. "Мародеры", передайте эти вещи в расположение сборной россии по футболу, хотя даже они ей не помогут. Когда там футбол?", — заявили в УАФ.

Ранее сообщалось, что бразильский футболист поддержал политику владимира путина.

Напомним, на днях известная украинская певица спела перед центральным матчем Серии А "Ювентус" — "Интер". Примечательно, что на росТВ во время выступления украинки выключили звук.

Теги:
#Украина #Россия #Мародерство #Война с Россией
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