Россияне высмеяли еще один "прорыв" страны в спорте

Скандальный российский пропагандист Дмитрий Губерниев, который был ведущим на путинском шабаше в Москве в марте, отреагировал на новость о том, что рф не допустили к тендеру на приобретение телеправ для показа Олимпийских игр 2026 и 2028 годов.

Соответствующий комментарий Губерниева доступен на RT.

Комментатор рассказал, что не знает, как быть в этой ситуации, а потому предлагает молиться.

"К сожалению, я уже ничему не удивляюсь и начинаю привыкать к плохим новостям. И, честно говоря, оптимизма и просвета я не испытываю. Время до Олимпийских игр 2026 и 2028 годов остаётся, и нам нужно предпринимать попытки для изменения ситуации к лучшему. Правда, я не очень понимаю как, разве что молиться. Но надежда пока остаётся. И я не понимаю, как изменить ситуацию. Но в любом случае необходимо пытаться договариваться, спорить, готовить протесты, юридически обосновывать свою позицию", — заявил Губерниев.

Добавим, что в сети данную новость назвали очередным "прорывом" президента рф владимира путина.

Ранее сообщалось, что путин остался недоволен итогами последней Олимпиады.

Напомним, советский чемпион заявил, что Запад вскоре приползет к рф на коленях.