Израиль сделал добрый жест в знак солидарности с Украиной

Ближневосточная страна возьмет на себя все расходы сборной Украины по художественной гимнастике на ближайшем чемпионате Европы

В среду, 1 июня, на 98-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что Израиль оплатит все расходы сборной Украины по художественной гимнастике на чемпионате Европы-2022.

Об этом сообщает cursorinfo. По информации источника, таким образом, Израиль в знак солидарности поддержит юных украинских спортсменок во время войны.

В знак солидарности Израильская федерация гимнастики приняла решение взять на себя все расходы украинской делегации, чтобы позволить ей принять участие в чемпионате Европы по художественной гимнастике, который пройдет через две недели в Тель-Авиве. Добавим, что команды из россии и Беларуси не будут участвовать в чемпионате Европы по художественной гимнастике по решению Международной федерация гимнастики (FIG).

ЧЕ-2022 по художественной гимнастике пройдет в Тель-Авиве с 15 по 19 июня.

Читайте также: Категория Спорт Украинский гимнаст отказался выступать на турнире из-за россиян Россиян пока не исключили из клубных соревнований по гимнастике

Ранее президент Федерации художественной гимнастики Украины Ирина Дерюгина рассказала "Телеграфу" о состоянии этого вида спорта в стране во время войны, сплоченности украинского народа и изменениях в обществе, возникших в результате полномасштабной войны с россией.

Напомним, в рф нашлись и те, кто поддержал гимнаста Ивана Куляка, дисквалифицированного за букву Z на одежде.