Более того, представители страны-агрессора выиграли турнир

В воскресенье, 26 июня, на 123-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в мировом дзюдо поздравили россиян с победным возвращением на международной арену в этом виде спорта.

Соответствующее заявление сделал генеральный директор Международной федерации дзюдо (IJF) Влад Маринеску в комментарии для Матч ТВ.

Сборную россии допустили до соревнований, несмотря на протесты Украины. Наша команда из-за участия россиян бойкотировала состязания. В итоге команда рф выиграла медальный зачет на турнире Большого шлема в Монголии, завоевав пять золотых, две серебряные и две бронзовые награды. Маринеску похвалил российских спортсменов, а также заявил, что ждет россиян на ЧМ-2022.

"В первую очередь дзюдо – вне политики. Результат, который показала эта команда здесь, очень сильный. Команда продемонстрировала высокий уровень технической, физической и умственной подготовки. Будет здорово увидеть команду на том же уровне (на чемпионате мира-2022). Также важен позитив, надеемся, что дзюдо станет мостом для дружбы и мира", – заявил Маринеску.

Напомним, президент рф владимир путин занимается дзюдо с 11 лет и любит этот вид спорта.

Читайте также: Категория Спорт Путин больше не президент, пока только в дзюдо Дзюдоисты не хотят, чтобы их спорт ассоциировался с кровавым диктатором.

Ранее сообщалось, что путин официально перестал быть почетным президентом и послом Международной федерации дзюдо. Его статус приостановили из-за войны в Украине, которую развязал кремль. По этой причине российские дзюдоисты были до недавнего времени отстранены от международных соревнований.

Недавно в рф заявили, что Валерий Лобановский не был выдающимся тренером.