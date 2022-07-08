В россии недоумевают: почему ФИФА допустила "конфликтующую" Украину к матчам, а россиян - нет

Про нападение на соседнюю страну в рф почему-то умалчивают

В пятницу, 8 июля, на 135-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в россии оценили перспективы возвращения сборной по футболу к играм не международной арене.

Соответсвующий комментарий "Матч ТВ" оставил спортивный юрист Михаил Прокопец. Он предположил, что рф могут допустить до соревнований под нейтральным статусом.

Юрист отметил, что защита представителей рф базируется на том, что УЕФА и ФИФА отстраняли российские клубы и сборные, ссылаясь на "форс-мажор". россия, в свою очередь, хочет доказать, что не было никакого "форс-мажора".

"Нельзя сказать: "Форс-мажор, все свободны!" Необходимо обосновать непредсказуемость, а также полную неспособность организатора или участника выполнить свои обязательства. Образно говоря, у ФИФА и УЕФА не должно быть ни малейшего шанса допустить россию к соревнованиям", — отметил Прокопец.

Михаил также добавил, что Беларусь и Украина допущены до соревнований на нейтральных стадионах. Кроме того, он подчеркнул, что Украина "является конфликтующей страной", но к ней почему-то относятся совсем не так, как к рф.

"Беларусь же допущена к матчам на нейтральных полях. Украина тоже. Почему нельзя допустить россию? Две конфликтующих страны: если одной позволено играть в футбол, другой нет, значит, возможность допустить обеих все же существовала, но не была принята во внимание.

Вокруг этого и строится дискуссия в суде. Они говорят, условно: "Мы должны защищать свои соревнования. Если с вами откажется играть одна сборная, это 0:3. Если 10 сборных – не состоится чемпионат мира. А это курица, несущая золотые яйца, наш основной продукт. Проще отстранить вас, чем остальных, списав это на форс-мажор", — добавил юрист.

Михаил отметил, что в лучшем случае, если РФС (Российский футбольный союз) выиграет дело в CAS (Спортивный арбитражный суд в Лозанне), то сборная и клубы рф будут выступать под нейтральным флагом. Добавим, что 11 июля пройдет заседание, касающееся российских клубов, отстраненных от еврокубков.

В сети отметили, что юрист забыл сказать самое главное, что рф вероломно напала на Украину.

В россии раскритиковали юриста, сравнившего положение Украины и рф

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Напомним, УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. В рф некоторые даже обрадовались такому решению, ведь раньше "футболисты только позорили страну".