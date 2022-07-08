Война — день 135: оккупанты планируют захватить еще один облцентр, странное заявление путина

Оперативно о главном за 8 июля

Украинские силы обороны на протяжении 135 дней защищают родину в бою с оккупантами. Напряженная ситуация остается на восточном фронте, где россияне продвигаются к Славянску, а вот на южном фронте наступление захватчиков провалилось. В Минобороны Украины считают, что россия попытается атаковать Запорожье, чтобы окружить группировку ВСУ в Донецкой области. рф продолжает ракетный террор, обстреляв Харьков и территорию Одесской области. На политическом фронте глава кремля владимир путин сделал неоднозначное заявление, то ли предложив переговоры, то ли попытался запугать Киев. Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, объявивший об отставке 7 июля, заявил, что его страна будет всецело поддерживать Украину.

В этом материале "Телеграф" информирует о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 8 июля. Более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

01:00 "Укрзализныця" назначает новый поезд №288/287 сообщением Харьков — Одесса, который позволит совместить прямым железнодорожным сообщением города с востока до юга страны. Поезд будет проходить через Лозовую, Павлоград, Днепр, Запорожье, Марганец, Никополь, Кривой Рог, Кропивницкий и другие города.

00:00 Ни один гражданин рф не подал заявку на получение визы после введения Украиной визового режима, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Информация за 5 июля доступна в нашем материале: "Война — день 132: ВСУ "утюжат" склады оккупантов по всему фронту и продвигаются на юге".

О том, что произошло в Украине 6 июля, можно прочитать в нашей статье: "Война — день 133: оккупанты зашевелились в Херсоне, скандал со справками от военкоматов в Украине".

С новостями за прошедшие сутки, 7 июля, можно ознакомиться в сводке за четверг: "Война — день 134: оккупанты продолжают обстрелы городов, но ВСУ продвигаются на нескольких направлениях".