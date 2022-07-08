Очередной украинский спортсмен отдал жизнь за родину

В пятницу, 8 июля, на 135-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что на фронте погиб украинский борец Игорь Пастух.

Печальную новость сообщил в пятницу народный депутат Украины, олимпийский чемпион Токио Жан Беленюк. Борец-нардеп опубликовал пост на своей странице в Facebook, отметив, что война забирает лучших.

Беленюк рассказал, что был знаком с Игорем лично, они провели немало соревнований вместе, ведь являются сверстниками. Пастух был мастером спорта в греко-римской борьбе. Погиб боец под Донецком. Кроме того, Жан обвинил президента рф владимира путина в убийстве украинцев, назвав того "бункерной тварюкой".

"В боях под Донецком погиб наш товарищ, борец из Николаева, мастер спорта Игорь Пастух. Был знаком с Игорем лично! Мы сверстники, и много совместных соревнований провели вместе в свое время. Отчаяние, грусть, и понимание, что эта бункерная тварюка забирает лучших. Покойся с миром, Герой", – написал 31-летний Жан.

Жан Беленюк высказался о гибели на войне украинского борца

К сожалению, немало украинцев, в частности спортсменов отдали жизнь на войне с оккупантами.

Ранее сообщалось, что на войне с захватчиками был убит украинский футболист, воспитанник "Карпат". Напомним, еще один игрок в футбол отдал жизнь, защищая границу от вражеской ДРГ.