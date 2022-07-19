"Шахтер" сыграл в Мариуполе с российскими волонтерами: пропаганда рф пробила очередное дно (фото)
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Российская пропаганда работает даже в спортивных СМИ
Во вторник, 19 июля, на 146-й день полномасштабного вторжения рф в Украину, на одном из российских спортизданий появилась публикация с заголовком: "Донецкий "Шахтер" на турнире в Мариуполе сыграл в футбол с российскими волонтерами". Пользователи тут же раскритиковали сайт за ложь.
Дело в том, что издание "Чемпионат" сопроводило публикацию фотографией настоящего донецкого "Шахтера", футболисты и функционеры которого всецело поддерживают Украину и не принимали участие в матче с россиянами.
В рф со ссылкой на "министерство" так называемой "ДНР" сообщили, что макеевский "Бажановец", донецкий "Шахтер" и две команды волонтеров из "Молодой Гвардии" и "Волонтерской роты" сыграли в футбол в Мариуполе.
При этом пропагандисты на фото поставили футболистов украинского клуба.
В сети высмеяли сайт за откровенную ложь. Один из пользователей отметил, что дно российской пропаганды в очередной раз пробито, а другой, что сайт опубликовал новость из параллельной вселенной.
Ранее в сети появилась новая форма донецкого "Шахтера". Пользователи усмотрели на ней георгиевскую ленту.
Напомним, бывших футболистов "Шахтера" прямо с улицы загребли на фронт боевики "ДНР".