"Шахтер" сыграл в Мариуполе с российскими волонтерами: пропаганда рф пробила очередное дно (фото)

Российская пропаганда работает даже в спортивных СМИ

Во вторник, 19 июля, на 146-й день полномасштабного вторжения рф в Украину, на одном из российских спортизданий появилась публикация с заголовком: "Донецкий "Шахтер" на турнире в Мариуполе сыграл в футбол с российскими волонтерами". Пользователи тут же раскритиковали сайт за ложь.

Дело в том, что издание "Чемпионат" сопроводило публикацию фотографией настоящего донецкого "Шахтера", футболисты и функционеры которого всецело поддерживают Украину и не принимали участие в матче с россиянами.

В рф со ссылкой на "министерство" так называемой "ДНР" сообщили, что макеевский "Бажановец", донецкий "Шахтер" и две команды волонтеров из "Молодой Гвардии" и "Волонтерской роты" сыграли в футбол в Мариуполе.

При этом пропагандисты на фото поставили футболистов украинского клуба.

Издание Чемпионат опубликовало фото Шахтера в новости про турнир донецких боевиков

В сети высмеяли сайт за откровенную ложь. Один из пользователей отметил, что дно российской пропаганды в очередной раз пробито, а другой, что сайт опубликовал новость из параллельной вселенной.

В сети высмеяли сайт Чемпионат за откровенную ложь про донецкий Шахтер

Ранее в сети появилась новая форма донецкого "Шахтера". Пользователи усмотрели на ней георгиевскую ленту.

Напомним, бывших футболистов "Шахтера" прямо с улицы загребли на фронт боевики "ДНР".