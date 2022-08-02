"Заря" - "Университатя": где и когда смотреть матч Лиги конференций

Матч в Украине покажут с 15-минутным опозданием

В четверг, 4 августа, луганская "Заря" матчем против румынской "Университати" (Крайова) стартует в Лиге конференций УЕФА сезона 2022/23, где Украина уже потеряла одного представителя — полтавскую "Ворсклу". Поединок можно будет посмотреть на телеканале "2+2".

Об этом сообщает официальный сайт транслятора. Игра начнется в 20:30 по киевскому времени, а трансляция на "2+2" — в 20:45.

Поединок 3-го отборочного раунда Лиги конференций "Заря" — "Университатя" из-за войны в Украине пройдет в Люблине (Польша). Главным арбитром назначен Георгий Давидов, который возглавит болгарскую бригаду арбитров. Победитель 2-матчевого противостояния пробьется в раунд плей-офф Лиги конференций, а проигравший покинет еврокубки. В решающем отборочном раунде Заря" или "Университатя" встретится с победителем пары "Лугано" (Швейцария) — "Хапоэль" Беер-Шева (Израиль). Добавим, что ответная игра между украинцами и румынами пройдет 11 августа в Крайове.

К слову, луганский клуб в четверг проведет свой первый официальный матч под руководством нидерландского специалиста Патрика Ван Леувена.

Напомним, киевское "Динамо" сумело пробиться в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. Последний матч киевлян в еврокубках запомнился скандалом, связанными с президентом рф владимиром путиным.