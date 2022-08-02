"Зоря" — "Університатя": де і коли дивитись матч Ліги конференцій

Матч в Україні покажуть із 15-хвилинним запізненням

У четвер, 4 серпня, луганська "Зоря" матчем проти румунської "Університаті" (Крайова) стартує в Лізі конференцій УЄФА сезону 2022/23, де Україна вже втратила одного представника — полтавську "Ворсклу". Поєдинок можна буде переглянути на телеканалі "2+2".

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора. Гра розпочнеться о 20:30 за київським часом, а трансляція на "2+2" — о 20:45.

Поєдинок 3-го відбіркового раунду Ліги конференцій "Зоря" — "Університатя" через війну в Україні відбудеться у Любліні (Польща). Головним арбітром призначено Георгія Давидова, який очолить болгарську бригаду арбітрів. Переможець 2-матчевого протистояння проб’ється в раунд плей-офф Ліги конференцій, а той, хто програє, залишить єврокубки. У вирішальному відбірному раунді "Зоря" або "Університатя" зустрінеться з переможцем пари "Лугано" (Швейцарія) — "Хапоель" Беер-Шева (Ізраїль). Додамо, що гра-відповідь між українцями та румунами пройде 11 серпня в Крайові.

До слова, луганський клуб у четвер проведе свій перший офіційний матч під керівництвом нідерландського фахівця Патріка Ван Леувена.

Нагадаємо, київське "Динамо" зуміло пробитися до 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Останній матч киян у єврокубках запам’ятався скандалом, пов’язаним із президентом рф володимиром путіним.