"Заря" в Лиге конференций: где и когда смотреть матч за выход в раунд плей-офф

Луганский клуб ведет борьбу за попадание в группу еврокубка

В четверг, 11 августа, луганская "Заря" проведет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2022/23 против румынской "Университати".

В Украине этот поединок покажет телеканал 2+2. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Матч "Университатя" — "Заря" пройдет в городе Крайова на стадионе "Ион Облеменко", начало встречи — в 20:30 по киевскому времени. В прямом эфире матч будет доступен на телеканале Setanta Sports и ОТТ- платформе setantasports.com. На 2+2 встреча будет показана с 15- минутной задержкой.

Напомним, в первом матче "Заря" минимально обыграла "Университатю" со счетом 1:0. Победитель 2-матчевой дуэли сыграет в последнем квалификационном раунде Лиги конференций — раунде плей-офф. Проигравший покинет еврокубки. К слову, при успехе луганчане сыграют с победителем противостояния "Лугано" (Швейцария) — "Хапоэль" Беер-Шева (Израиль).

Напомним, еще одна украинская команда, "Ворскла", не сумела преодолеть 2-й квалификационный раунд Лиги конференций, уступив шведскому АИКу.

Ранее сообщалось, что "Динамо" пробилось в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, обыграв "Штурм" на выезде (1:2).