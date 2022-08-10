"Зоря" у Лізі конференцій: де і коли дивитися матч за вихід у раунду плей-офф

Луганський клуб веде боротьбу за попадання в групову стадію єврокубка

У четвер, 11 серпня, луганська "Зоря" проведе матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2022/23 проти румунської "Університаті".

В Україні цей "двобій" покаже телеканал 2+2. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Матч "Університатя" — "Зоря" пройде у місті Крайова на стадіоні "Іон Облеменко", початок зустрічі — о 20:30 за київським часом. У прямому ефірі гра буде доступна на телеканалі Setanta Sports та ОТТ-платформі setantasports.com. На 2+2 зустріч буде показана з 15-хвилинною затримкою.

Нагадаємо, у першому матчі "Зоря" мінімально обіграла "Університатю" з рахунком 1:0. Переможець 2-матчевої дуелі зіграє в останньому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій – раунді плей-офф. Той, хто програє, покине єврокубки. До речі, за успіху луганчани зіграють із переможцем протистояння "Лугано" (Швейцарія) — "Хапоель" Беер-Шева (Ізраїль).

Нагадаємо, ще одна українська команда, "Ворскла", не зуміла подолати 2-й кваліфікаційний раунд Ліги конференцій, поступившись шведському АІКу.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" пробилося у раунд плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, обігравши "Штурм" на виїзді (1:2).