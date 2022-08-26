Российский чиновник обелил Гитлера, рассуждая о международном бане рф

Даже россияне в шоке от высказываний своего соотечественника

Из-за полномасштабного вторжения рф в Украину, которое началось 24 февраля, большинство международных спортивных федераций отстранило российских атлетов на неопределенный срок. Олимпийский чемпион 1988 года, президент Федерации спортивной борьбы россии Михаил Мамиашвили умудрился упомянуть Гитлера, рассуждая о бане российских атлетов.

Соответствующее интервью российского спортивного чиновника доступно на "Матч ТВ". Мамиашвили не понимает, почему россиян не допускают до международных соревнований.

"Гитлер на Олимпиаду 1936 года допустил всех спортсменов. Гитлер! Абсолютное зло оказалось более толерантным, чем те, кто выкинул сейчас россию. Как тогда это воспринимать? Мы питаем надежду, что нас допустят к турнирам. Понятно, что к чемпионату мира этого года нас не допустят, но пусть хотя бы дадут сколько-нибудь внятное объяснение, по какой причине россияне не участвуют в отборе к Олимпийским играм.

В связи со спецоперацией? Но мы прекрасно помним, когда демократический мир бомбил братскую Сербию, до соревнований не допускали сербов, а не тех, кто их бомбил, – заявил Мамиашвили.

Добавим, что Михаил родился в Конотопе (Сумская область).

В сети российские пользователи считают, что Мамиашвили своим заявлением обелил Гитлера.

В сети раскритиковали заявление Мамиашвили о Гитлере

Ранее у Кадырова начали истерить из-за жесткой позиции УЕФА по Крыму. Позднее в рф заявили, что готовы пойти на конфронтацию с УЕФА, допустив клубы из оккупированного полуострова в чемпионат рф.