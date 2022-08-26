Російський чиновник обілив Гітлера, розмірковуючи про міжнародний бан рф

Навіть росіяни шоковані висловлюваннями свого співвітчизника

Через повномасштабне вторгнення рф в Україну, яке почалося 24 лютого, більшість міжнародних спортивних федерацій усунула російських атлетів на невизначений термін. Олімпійський чемпіон 1988 року, президент Федерації спортивної боротьби росії Михайло Маміашвілі примудрився згадати Гітлера, розмірковуючи про бан російських атлетів.

Відповідне інтерв’ю російського спортивного чиновника доступне на "Матч ТВ". Маміашвілі не розуміє, чому росіян не допускають до міжнародних змагань.

"Гітлер на Олімпіаду 1936 року допустив усіх спортсменів. Гітлер! Абсолютне зло виявилося більш толерантним, ніж ті, хто викинув зараз росію. Як тоді це сприймати? Ми маємо надію, що нас допустять до турнірів. Зрозуміло, що до цьогорічного чемпіонату нас не допустять, але хоча б просто дадуть скільки-небудь чітке пояснення, чому росіяни не беруть участь у відборі до Олімпійських ігор.

У зв’язку зі спецоперацією? Але ми чудово пам’ятаємо, коли демократичний світ бомбардував братську Сербію, до змагань не допускали сербів, а не тих, хто їх бомбив, – заявив Маміашвілі.

Додамо, що Михайло народився у Конотопі (Сумська область).

У мережі російські користувачі вважають, що Маміашвілі своєю заявою обілив Гітлера.

У мережі розкритикували заяву Маміашвілі про Гітлера

Раніше Кадиров почав істерити через жорстку позицію УЄФА по Криму. Пізніше в рф заявили, що готові піти на конфронтацію з УЄФА, допустивши клуби з окупованого півострова до чемпіонату росії.