А мы так и хотели! Реакция тренера сборной Украины на жеребьевку Евро-2024
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Александр Петраков доволен нашими соперниками
Сборная Украины попала в сложную отборочную группу Евро-2024. Нам предстоит сыграть с Италией, Англией, Северной Македонией и Мальтой. На чемпионат Европы поедут две лучшие команды.
Своим мнение о соперниках поделился главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков.
"Бояться никого не нужно. Сделаем все от нас зависящее. Очень хорошо для ребят, у них есть возможность защитить честь нашей сборной, показать хорошую игру, обрадовать наши ВСУ, всех людей в Украине. Борьба впереди, рук не опускаем. Мотивация будет на самом высоком уровне. Ребята и хотели таких соперников. Играть против таких команд всегда интересно", — цитирует Петракова УАФ.
Кстати, мы уже сделали подборку результатов сборной Украины против будущих соперников. Наша команда обыгрывала Англию, но проиграла Мальте.
Смотрите также полные результаты жеребьевки квалификации на Евро-2024.