А ми так і хотіли! Реакція тренера збірної України на жеребкування Євро-2024

Олександр Петраков задоволений нашими суперниками

Збірна України потрапила до складної відбіркової групи Євро-2024. Нам належить зіграти з Італією, Англією, Північною Македонією та Мальтою. На чемпіонат Європи поїдуть дві найкращі команди.

Своєю думкою щодо суперників поділився головний тренер національної збірної України Олександр Петраков.

"Боятися нікого не потрібно. Зробимо все, що від нас залежить. Дуже добре для хлопців, у них є можливість захистити честь нашої збірної, показати хорошу гру, порадувати наші ЗСУ, всіх людей в Україні. Боротьба попереду, рук не опускаємо. Мотивація буде насправді на високому рівні. Хлопці і хотіли таких суперників. Грати проти таких команд завжди цікаво", — цитує Петракова УАФ.

Петраков на жеребкуванні кваліфікації Євро-2024

До речі, ми вже зробили добірку результатів збірної України проти майбутніх суперників. Наша команда обігравала Англію, але програла Мальті.

Дивіться також повні результати жеребкування кваліфікації на Євро-2024.