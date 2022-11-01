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26 самураев: Япония первой назвала состав на ЧМ-2022

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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26 самураев: Япония первой назвала состав на ЧМ-2022 Новость обновлена 01 ноября 2022, 14:23

Это будет седьмой мундиаль для команды

Сборная Японии опубликовала окончательный состав на предстоящий чемпионат мира по футболу. Команда сыграет в группе Е с Испанией, Коста‑Рикой и Германией.

По правилам ФИФА, каждая страна должна до 13 ноября подать окончательную заявку на мундиаль, в которую должны войти 23-26 футболистов.

Состав сборной Японии

Вратари

  • Сюити Гонда ("Симидзу С‑Пульс")
  • Дэниел Шмидт ("Сент‑Трюйден", Бельгия)
  • Эйдзи Кавасима ("Страсбург", Франция)

Защитники

  • Мики Ямане ("Кавасаки Фронтале")
  • Хироки Сакаи (Урава Редс)
  • Мая Йосида ("Шальке", Германия)
  • Такэхиро Томиясу ("Арсенал", Англия)
  • Сого Танигути ("Кавасаки Фронтале")
  • Коу Итакура ("Боруссия" М, Германия)
  • Юто Нагатомо ("Токио")
  • Юта Накаяма ("Хаддерсфилд", Англия)
  • Хироки Ито ("Штутгарт", Германия)

Полузащитники

  • Ватару Эндо ("Штутгарт", Германия)
  • Хидемаса Морита ("Спортинг", Португалия)
  • Ао Танака ("Фортуна", Германия)
  • Гаку Сибасаки ("Леганес", Испания)
  • Каору Митома ("Брайтон", Англия)
  • Даити Камада ("Айнтрахт", Германия)
  • Такефуса Кубо ("Реал Сосьедад", Испания)

Нападающие

  • Дайдзэн Маэда ("Селтик", Шотландия)
  • Такума Асано ("Бохум", Германия)
  • Аясэ Уэда ("Серкль Брюгге", Бельгия)
  • Юки Сома ("Нагоя Грампус")
  • Дзунья Ито ("Реймс", Франция)
  • Рицу Доан ("Фрайбург", Германия)
  • Такуми Минамино ("Монако", Франция)

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Для сборной Японии это будет седьмой мундиаль в истории. Лучшее достижение — участие в 1/8 финала.

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#Футбол #Сборная Японии #ЧМ-2022 #ЧМ-2022 в Катаре