26 самураев: Япония первой назвала состав на ЧМ-2022

Это будет седьмой мундиаль для команды

Сборная Японии опубликовала окончательный состав на предстоящий чемпионат мира по футболу. Команда сыграет в группе Е с Испанией, Коста‑Рикой и Германией.

По правилам ФИФА, каждая страна должна до 13 ноября подать окончательную заявку на мундиаль, в которую должны войти 23-26 футболистов.

Состав сборной Японии

Вратари

Сюити Гонда ("Симидзу С‑Пульс")

Дэниел Шмидт ("Сент‑Трюйден", Бельгия)

Эйдзи Кавасима ("Страсбург", Франция)

Защитники

Мики Ямане ("Кавасаки Фронтале")

Хироки Сакаи (Урава Редс)

Мая Йосида ("Шальке", Германия)

Такэхиро Томиясу ("Арсенал", Англия)

Сого Танигути ("Кавасаки Фронтале")

Коу Итакура ("Боруссия" М, Германия)

Юто Нагатомо ("Токио")

Юта Накаяма ("Хаддерсфилд", Англия)

Хироки Ито ("Штутгарт", Германия)

Полузащитники

Ватару Эндо ("Штутгарт", Германия)

Хидемаса Морита ("Спортинг", Португалия)

Ао Танака ("Фортуна", Германия)

Гаку Сибасаки ("Леганес", Испания)

Каору Митома ("Брайтон", Англия)

Даити Камада ("Айнтрахт", Германия)

Такефуса Кубо ("Реал Сосьедад", Испания)

Нападающие

Дайдзэн Маэда ("Селтик", Шотландия)

Такума Асано ("Бохум", Германия)

Аясэ Уэда ("Серкль Брюгге", Бельгия)

Юки Сома ("Нагоя Грампус")

Дзунья Ито ("Реймс", Франция)

Рицу Доан ("Фрайбург", Германия)

Такуми Минамино ("Монако", Франция)

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Для сборной Японии это будет седьмой мундиаль в истории. Лучшее достижение — участие в 1/8 финала.