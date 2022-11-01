26 самураев: Япония первой назвала состав на ЧМ-2022
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Это будет седьмой мундиаль для команды
Сборная Японии опубликовала окончательный состав на предстоящий чемпионат мира по футболу. Команда сыграет в группе Е с Испанией, Коста‑Рикой и Германией.
По правилам ФИФА, каждая страна должна до 13 ноября подать окончательную заявку на мундиаль, в которую должны войти 23-26 футболистов.
Состав сборной Японии
Вратари
- Сюити Гонда ("Симидзу С‑Пульс")
- Дэниел Шмидт ("Сент‑Трюйден", Бельгия)
- Эйдзи Кавасима ("Страсбург", Франция)
Защитники
- Мики Ямане ("Кавасаки Фронтале")
- Хироки Сакаи (Урава Редс)
- Мая Йосида ("Шальке", Германия)
- Такэхиро Томиясу ("Арсенал", Англия)
- Сого Танигути ("Кавасаки Фронтале")
- Коу Итакура ("Боруссия" М, Германия)
- Юто Нагатомо ("Токио")
- Юта Накаяма ("Хаддерсфилд", Англия)
- Хироки Ито ("Штутгарт", Германия)
Полузащитники
- Ватару Эндо ("Штутгарт", Германия)
- Хидемаса Морита ("Спортинг", Португалия)
- Ао Танака ("Фортуна", Германия)
- Гаку Сибасаки ("Леганес", Испания)
- Каору Митома ("Брайтон", Англия)
- Даити Камада ("Айнтрахт", Германия)
- Такефуса Кубо ("Реал Сосьедад", Испания)
Нападающие
- Дайдзэн Маэда ("Селтик", Шотландия)
- Такума Асано ("Бохум", Германия)
- Аясэ Уэда ("Серкль Брюгге", Бельгия)
- Юки Сома ("Нагоя Грампус")
- Дзунья Ито ("Реймс", Франция)
- Рицу Доан ("Фрайбург", Германия)
- Такуми Минамино ("Монако", Франция)
Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Для сборной Японии это будет седьмой мундиаль в истории. Лучшее достижение — участие в 1/8 финала.