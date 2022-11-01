26 самураїв: Японія першою назвала склад на ЧС-2022

Це буде сьомий мундіаль для команди

Збірна Японії опублікувала остаточний склад на майбутній чемпіонат світу з футболу. Команда зіграє у групі Е з Іспанією, Коста-Рікою та Німеччиною.

За правилами ФІФА, кожна країна має до 13 листопада подати остаточну заявку на мундіаль, до якої мають увійти 23-26 футболістів.

Склад збірної Японії

Воротарі

Сюїті Гонда ("Сімідзу С-Пульс")

Деніел Шмідт ("Сент-Трюйден", Бельгія)

Ейдзі Кавасіма ("Страсбург", Франція)

Захисники

Мікі Ямане ("Кавасакі Фронтале")

Хіроки Сакаї (Урава Редс)

Травня Йосіда ("Шальке", Німеччина)

Такехіро Томіясу ("Арсенал", Англія)

Сого Танігуті ("Кавасакі Фронтале")

Коу Ітакура ("Боруссія" М, Німеччина)

Юто Нагатомо ("Токіо")

Юта Накаяма ("Хаддерсфілд", Англія)

Хірокі Іто ("Штутгарт", Німеччина)

Півзахисники

Ватару Ендо ("Штутгарт", Німеччина)

Хідемаса Моріта ("Спортінг", Португалія)

Ао Танака ("Фортуна", Німеччина)

Гаку Сібасакі ("Леганес", Іспанія)

Каору Мітома ("Брайтон", Англія)

Даїті Камада ("Айнтрахт", Німеччина)

Такефуса Кубо ("Реал Сосьєдад", Іспанія)

Нападники

Дайдзен Маеда ("Селтік", Шотландія)

Такума Асано ("Бохум", Німеччина)

Аясе Уеда ("Серкль Брюгге", Бельгія)

Юкі Сома ("Нагоя Грампус")

Дзунья Іто ("Реймс", Франція)

Ріцу Доан ("Фрайбург", Німеччина)

Такумі Мінаміно ("Монако", Франція)

Чемпіонат світу з футболу пройде у Катарі з 20 листопада по 18 грудня 2022 року. Для збірної Японії це буде сьомий мундіаль історії. Найкраще досягнення – участь у 1/8 фіналу.