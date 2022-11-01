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26 самураїв: Японія першою назвала склад на ЧС-2022

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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26 самураїв: Японія першою назвала склад на ЧС-2022 Новина оновлена 01 листопада 2022, 14:23

Це буде сьомий мундіаль для команди

Збірна Японії опублікувала остаточний склад на майбутній чемпіонат світу з футболу. Команда зіграє у групі Е з Іспанією, Коста-Рікою та Німеччиною.

За правилами ФІФА, кожна країна має до 13 листопада подати остаточну заявку на мундіаль, до якої мають увійти 23-26 футболістів.

Склад збірної Японії

Воротарі

  • Сюїті Гонда ("Сімідзу С-Пульс")
  • Деніел Шмідт ("Сент-Трюйден", Бельгія)
  • Ейдзі Кавасіма ("Страсбург", Франція)

Захисники

  • Мікі Ямане ("Кавасакі Фронтале")
  • Хіроки Сакаї (Урава Редс)
  • Травня Йосіда ("Шальке", Німеччина)
  • Такехіро Томіясу ("Арсенал", Англія)
  • Сого Танігуті ("Кавасакі Фронтале")
  • Коу Ітакура ("Боруссія" М, Німеччина)
  • Юто Нагатомо ("Токіо")
  • Юта Накаяма ("Хаддерсфілд", Англія)
  • Хірокі Іто ("Штутгарт", Німеччина)

Півзахисники

  • Ватару Ендо ("Штутгарт", Німеччина)
  • Хідемаса Моріта ("Спортінг", Португалія)
  • Ао Танака ("Фортуна", Німеччина)
  • Гаку Сібасакі ("Леганес", Іспанія)
  • Каору Мітома ("Брайтон", Англія)
  • Даїті Камада ("Айнтрахт", Німеччина)
  • Такефуса Кубо ("Реал Сосьєдад", Іспанія)

Нападники

  • Дайдзен Маеда ("Селтік", Шотландія)
  • Такума Асано ("Бохум", Німеччина)
  • Аясе Уеда ("Серкль Брюгге", Бельгія)
  • Юкі Сома ("Нагоя Грампус")
  • Дзунья Іто ("Реймс", Франція)
  • Ріцу Доан ("Фрайбург", Німеччина)
  • Такумі Мінаміно ("Монако", Франція)

Чемпіонат світу з футболу пройде у Катарі з 20 листопада по 18 грудня 2022 року. Для збірної Японії це буде сьомий мундіаль історії. Найкраще досягнення – участь у 1/8 фіналу.

Теги:
#Футбол #Збірна Японії #ЧС-2022 #ЧС-2022 в Катарі