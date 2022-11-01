26 самураїв: Японія першою назвала склад на ЧС-2022
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Це буде сьомий мундіаль для команди
Збірна Японії опублікувала остаточний склад на майбутній чемпіонат світу з футболу. Команда зіграє у групі Е з Іспанією, Коста-Рікою та Німеччиною.
За правилами ФІФА, кожна країна має до 13 листопада подати остаточну заявку на мундіаль, до якої мають увійти 23-26 футболістів.
Склад збірної Японії
Воротарі
- Сюїті Гонда ("Сімідзу С-Пульс")
- Деніел Шмідт ("Сент-Трюйден", Бельгія)
- Ейдзі Кавасіма ("Страсбург", Франція)
Захисники
- Мікі Ямане ("Кавасакі Фронтале")
- Хіроки Сакаї (Урава Редс)
- Травня Йосіда ("Шальке", Німеччина)
- Такехіро Томіясу ("Арсенал", Англія)
- Сого Танігуті ("Кавасакі Фронтале")
- Коу Ітакура ("Боруссія" М, Німеччина)
- Юто Нагатомо ("Токіо")
- Юта Накаяма ("Хаддерсфілд", Англія)
- Хірокі Іто ("Штутгарт", Німеччина)
Півзахисники
- Ватару Ендо ("Штутгарт", Німеччина)
- Хідемаса Моріта ("Спортінг", Португалія)
- Ао Танака ("Фортуна", Німеччина)
- Гаку Сібасакі ("Леганес", Іспанія)
- Каору Мітома ("Брайтон", Англія)
- Даїті Камада ("Айнтрахт", Німеччина)
- Такефуса Кубо ("Реал Сосьєдад", Іспанія)
Нападники
- Дайдзен Маеда ("Селтік", Шотландія)
- Такума Асано ("Бохум", Німеччина)
- Аясе Уеда ("Серкль Брюгге", Бельгія)
- Юкі Сома ("Нагоя Грампус")
- Дзунья Іто ("Реймс", Франція)
- Ріцу Доан ("Фрайбург", Німеччина)
- Такумі Мінаміно ("Монако", Франція)
Чемпіонат світу з футболу пройде у Катарі з 20 листопада по 18 грудня 2022 року. Для збірної Японії це буде сьомий мундіаль історії. Найкраще досягнення – участь у 1/8 фіналу.