Иран становится изгоем! Сборная Австралии отказалась ехать на матч в Тегеран

Австралийцы не хотят рисковать жизнью

Отборочный матч чемпионата мира по баскетболу между сборными Ирана и Австралии не состоится. Австралийцы отказались ехать в Тегеран.

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"Мы провели тщательную оценку рисков совместно с соответствующими органами и не будем отправлять команду в Иран. Протесты продолжаются по всей стране, количество арестованных иностранных граждан увеличилось. Медицинская эвакуация может оказаться сложной", – цитирует заявление Федерации баскетбола Австралии The Guardian.

Надо отметить, что даже если Австралии засчитают техническое поражение, это никак не скажется на положении команды в отборе. Австралийцы досрочно завоевали путевку на чемпионат мира 2023 года.

С ентября в Иране бушуют массовые протесты. Поводом для общественного возмущения стала новость о смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за "неправильное ношение хиджаба" в Тегеране. В полицейском участке студентка впала в кому, а через три дня скончалась в больнице.

Ранее мы писали, что воры ограбили игрока НБА. Из гостиничного номера баскетболиста унесли ценные вещи.