Іран стає вигнанцем! Збірна Австралії відмовилася їхати на матч до Тегерану

Австралійці не хочуть ризикувати життям

Відбірковий матч чемпіонату світу з баскетболу між збірними Ірану та Австралії не відбудеться. Австралійці відмовилися їхати до Тегерану.

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"Ми провели ретельну оцінку ризиків спільно з відповідними органами і не відправлятимемо команду до Ірану. Протести продовжуються по всій країні, кількість заарештованих іноземних громадян збільшилася. Медична евакуація може виявитися складною", — цитує заяву Федерації баскетболу Австралії The Guardian.

Потрібно відзначити, що навіть якщо Австралії зарахують технічну поразку, це ніяк не позначиться на положенні команди у відборі. Австралійці достроково вибороли путівку на чемпіонат світу 2023 року.

З вересня в Ірані вирують масові протести. Приводом для громадського обурення стала новина про смерть 22-річної Махси Аміні, затриманої поліцією за "неправильне носіння хіджабу" в Тегерані. У поліцейській дільниці студентка впала в кому, а за три дні померла в лікарні.

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