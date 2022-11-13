Друга Кличко к Рождеству депортируют в Германию: он сидит в тюрьме за мошенничество

Борис Беккер отбывает наказание в Великобритании

Легендарный немецкий теннисист Борис Беккер Рождество может отпраздновать на родине. Сейчас спортсмен сидит в британской тюрьме, но его готовы депортировать.

Кандидатура Беккера была одобрена в рамках программы, направленной на снижение нагрузки на британские тюрьмы за счет депортации иностранных заключенных. Согласно программе, любой иностранный гражданин может быть депортированным не более чем за 12 месяцев до своего возможного самого раннего срока освобождения. При этом заключенный, соглашаясь на депортацию, сокращает срок своего наказания на 135 дней, пишет The Sun.

В этой тюрьме сидит Беккер

Напомним, что Беккера обвинили в том, что он скрыл 3 млн евро в активах и кредитах, чтобы избежать выплаты по долгам. Весной 2022 года британский суд приговорил бывшего теннисиста к двум годам и шести месяцам тюремного заключения.

Кто такой Борис Беккер?

Беккер был легендой тенниса в 1980-1990-е годы. Он выиграл шесть турниров "Большого шлема", занимал первое место в мировом рейтинге и заработал на корте 25 млн долларов.

А еще немцкий теннисист дружит с братьями Кличко. Виталий был приглашен на свадьбу Беккера в 2009 году.

Владимир Кличко и Борис Беккер

Виталий Кличко и Борис Беккер

А сам Беккер посещал поединки братьев Кличко и сидел вместе с их женами.

Беккер рядом с Хейден Панеттьери и Наталией Кличко

Ранее сообщалось, что Борис Беккер продал на аукционе фальшивую ракетку.