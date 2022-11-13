Друга Кличка до Різдва депортують у Німеччину: він сидить у в’язниці за шахрайство

Борис Беккер відбуває покарання у Великій Британії

Легендарний німецький тенісист Борис Беккер Різдво може відсвяткувати на батьківщині. Наразі спортсмен сидить у британській в’язниці, але його готові депортувати.

Кандидатуру Беккера було схвалено в рамках програми, спрямованої на зниження навантаження на британські в’язниці за рахунок депортації іноземних в’язнів. Згідно з програмою, будь-який іноземний громадянин може бути депортованим не більше ніж за 12 місяців до свого можливого найбільш раннього терміну звільнення. При цьому ув’язнений, погоджуючись на депортацію, скорочує термін свого покарання на 135 днів, пише The Sun.

У цій в’язниці сидить Беккер

Нагадаємо, що Беккера звинуватили в тому, що він приховав 3 млн євро в активах і кредитах, щоб уникнути виплати за боргами. Навесні 2022 року британський суд засудив колишнього тенісиста до двох років та шести місяців тюремного ув’язнення.

Хто такий Борис Беккер?

Беккер був легендою тенісу у 1980-1990-ті роки. Він виграв шість турнірів "Великого шолома", посідав перше місце у світовому рейтингу та заробив на корті 25 млн доларів.

А ще німецький тенісист дружить із братами Кличками. Віталія було запрошено на весілля Беккера у 2009 році.

Володимир Кличко та Борис Беккер

Віталій Кличко та Борис Беккер

А сам Беккер відвідував поєдинки братів Кличків і сидів разом із їхніми дружинами.

Беккер поряд з Хейденом Панеттьєрі та Наталією Кличко

Раніше повідомлялося, що Борис Беккер продав на аукціоні фальшиву ракетку.