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Бывший игрок сборной Австрии бросился под поезд

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Бывший игрок сборной Австрии бросился под поезд Новость обновлена 18 ноября 2022, 11:52

Накануне трагедии Герхард Родакс узнал о тяжелой болезни

Известный австрийский футболист Герхард Родакс покончил с собой в 57 лет. Он бросился под поезд, который ехал со скоростью 150 км в час.

Как сообщает издание SportORF, трагедия произошла поблизости Трайскирхена. Вероятной причиной такого решения называют тяжелую болезнь, о которой Родакс узнал накануне. У него остались жена и двое детей.

В течение карьеры Герхард Родакс защищал цвета австрийских "Адмиры Ваккер" и "Рапида", а также мадридского "Атлетико".

За национальную сборную Австрии сыграл 20 матчей, на ЧМ-1990 забил победный гол в ворота США.

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#Футбол #Самоубийство #Футболист