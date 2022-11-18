Колишній гравець збірної Австрії кинувся під потяг

Напередодні трагедії Герхард Родакс дізнався про тяжку хворобу

Відомий австрійський футболіст Герхард Родакс наклав на себе руки у 57 років. Він кинувся під потяг, який їхав зі швидкістю 150 км на годину.

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Як повідомляє видання SportORF, трагедія сталася поблизу Трайскірхена. Ймовірною причиною такого рішення називають тяжку хворобу, про яку Родакс дізнався напередодні. У нього залишилися дружина та двоє дітей.

Протягом кар’єри Герхард Родакс захищав кольори австрійських "Адміри Ваккер" та "Рапіда", а також мадридського "Атлетіко".

За національну збірну Австрії зіграв 20 матчів, на ЧС-1990 забив переможний гол у ворота США.

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