Колишній гравець збірної Австрії кинувся під потяг
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Напередодні трагедії Герхард Родакс дізнався про тяжку хворобу
Відомий австрійський футболіст Герхард Родакс наклав на себе руки у 57 років. Він кинувся під потяг, який їхав зі швидкістю 150 км на годину.
Як повідомляє видання SportORF, трагедія сталася поблизу Трайскірхена. Ймовірною причиною такого рішення називають тяжку хворобу, про яку Родакс дізнався напередодні. У нього залишилися дружина та двоє дітей.
Протягом кар’єри Герхард Родакс захищав кольори австрійських "Адміри Ваккер" та "Рапіда", а також мадридського "Атлетіко".
За національну збірну Австрії зіграв 20 матчів, на ЧС-1990 забив переможний гол у ворота США.
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