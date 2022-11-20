Где и когда смотреть церемонию открытия ЧМ-2022

Шоу пройдет на стадионе "Аль-Байт" в городе Аль-Хаур

В первый день чемпионата мира по футболу состоится церемония открытия турнира — следите за онлайном на нашем сайте. Небольшое шоу будет перед стартовым матчем мундиаля между сборными Катара и Эквадора.

Церемония открытия ЧМ-2022 начнется ориентировочно в 17.00 по киевскому времени. В прямом эфире в Украине торжество покажут официальные трансляторы турнира — "Суспільне" и платформа Megogo.

Кстати, накануне в Дохе организаторы устроили шоу дронов и запустили салют в честь чемпионата мира.

Напомним, что мы ведем онлайн-трансляцию первого матча турнира Катар — Эквадор. Игра начнется в 18:00 по киевскому времени.

Ранее мы сообщали, что обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема пропустит чемпионат мира.