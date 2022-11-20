Де і коли дивитись церемонію відкриття ЧС-2022
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Шоу пройде на стадіоні "Аль-Байт" у місті Аль-Хаур
Першого дня чемпіонату світу з футболу відбудеться церемонія відкриття турніру — стежте за онлайном на нашому сайті. Невелике шоу буде перед стартовим матчем мундіалю між збірними Катару та Еквадору.
Церемонія відкриття ЧС-2022 розпочнеться орієнтовно о 17.00 за київським часом. У прямому ефірі в Україні свято покажуть офіційні транслятори турніру — "Суспільне" та платформа Megogo.
До речі, напередодні в Досі організатори влаштували шоу дронів та запустили салют на честь чемпіонату світу.
Нагадаємо, що ми ведемо онлайн-трансляцію першого матчу турніру Катар — Еквадор. Гра розпочнеться о 18:00 за київським часом.
Раніше ми повідомляли, що володар "Золотого м’яча" Карім Бензема пропустить чемпіонат світу.