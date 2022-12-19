Олимпийский чемпион из россии убил человека и сбежал
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Алексей Мишин может избежать суда
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе россиянин Алексей Мишин подозревается в ДТП со смертью пешехода. Однако его могут оправдать.
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По информации источника, олимпийский чемпион сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте вечером 12 октября текущего года. Пешеход скончался на месте, а водитель снял номера со своего автомобиля и покинул место преступления, пишет "Чемпионат".
Кстати, за прошедший год Мишин 14 раз привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения.
По данным источника, автотехническая экспертиза установила, что у Мишина не было возможности избежать столкновения с пешеходом. Назначено повторное исследование. Если оно покажет аналогичные выводы, то дело будет прекращено в связи с отсутствием состава преступления.
Алексею Мишину — 43 года. Он олимпийский чемпион Афин-2004, в 2007 году выиграл "золото" чемпионата мира.
Ранее мы писали, что известный итальянский велогонщик погиб под колесами грузовика. А водитель сбежал с места преступления.