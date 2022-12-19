Олімпійський чемпіон з Росії вбив людину і втік

Олексій Мішин може уникнути суду

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби росіянин Олексій Мішин підозрюється у ДТП зі смертю пішохода. Однак його можуть виправдати.

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За інформацією джерела, олімпійський чемпіон збив чоловіка, який переходив дорогу в недозволеному місці ввечері 12 жовтня цього року. Пішохід помер на місці, а водій зняв номери зі свого автомобіля та залишив місце злочину, пише "Чемпіонат".

До речі, за рік Мішин 14 разів притягувався до відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

За даними джерела, автотехнічна експертиза встановила, що Мішин не мав можливості уникнути зіткнення з пішоходом. Призначено повторне дослідження. Якщо воно покаже аналогічні висновки, то справу буде припинено через відсутність складу злочину.

Олексію Мішину – 43 роки. Він олімпійський чемпіон Афін-2004, у 2007 році виграв "золото" чемпіонату світу.

Раніше ми писали, що відомий італійський велогонщик загинув під колесами вантажівки. А водій втік із місця злочину.