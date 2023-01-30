Три раза подряд: Сборная Дании установила историческое достижение

Датчане выиграли чемпионат мира по гандболу и получили путевку на Олимпиаду-2024

В Стокгольме завершился финальный матч мужского чемпионата мира по гандболу. В битве за трофей сошлись сборные Франции и Дании. Ранее мы писали, что умерла олимпийская чемпионка по гандболу из Запорожья.

Чемпионом мира стала команда Дании, которая одержала победу со счетом — 34:29. Самым результативным в матче стал центральный защитник сборной Дании Расмус Шмидт, отправивший в ворота французов 10 мячей.

Датчане выигрывают свой третий чемпионат мира подряд. Эта серия — рекорд турниров. Ранее они брали "золото" в 2019 и 2021 годах. Беспроигрышная серия сборной Дании на первенстве планеты насчитывает уже 28 матчей.

Бронзовые медали мирового первенства выиграла сборная Испании, которая в матче за третье место одержала победу над шведами — 39:36.

Чемпионат мира по гандболу-2023 среди мужчин проходил в Польше и Швеции. В турнире приняли участие 32 сильнейшие сборные мира. Победитель получил не только титул, но и прямую путевку на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Ранее мы писали, что в боях за Донецкую область погиб многократный чемпион Украины по гандболу Евгений Колесниченко.