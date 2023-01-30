Тричі поспіль: Збірна Данії встановила історичне досягнення

Данці виграли чемпіонат світу з гандболу та здобули путівку на Олімпіаду-2024

У Стокгольмі завершився фінальний матч чоловічого чемпіонату світу з гандболу. У битві за трофей зійшлися збірні Франції та Данії. Раніше ми писали, що померла олімпійська чемпіонка з гандболу із Запоріжжя.

Чемпіоном світу стала команда Данії, яка здобула перемогу з рахунком — 34:29. Найрезультативнішим у матчі став центральний захисник збірної Данії Расмус Шмідт, який відправив у ворота французів 10 м’ячів.

Данці виграють свій третій чемпіонат світу поспіль. Ця серія – рекорд турнірів. Раніше вони брали "золото" у 2019 та 2021 роках. Безпрограшна серія збірної Данії на першості планети налічує вже 28 матчів.

Бронзові медалі світової першості виграла збірна Іспанії, яка у матчі за третє місце здобула перемогу над шведами — 39:36.

Чемпіонат світу з гандболу-2023 серед чоловіків проходив у Польщі та Швеції. У турнірі взяли участь 32 найсильніші збірні світу. Переможець отримав не лише титул, а й пряму путівку на Олімпійські ігри 2024 року у Парижі.

Раніше ми писали, що у боях за Донецьку область загинув багаторазовий чемпіон України з гандболу Євген Колесніченко.