Призерка чемпионата умерла в 37 лет: что случилось с горнолыжницей

Элена Фанкини участвовала в трех Олимпиадах

Недавно мы сообщали, что страшная болезнь забрала жизнь известного хорватского тренера Мирослава Блажевича. А теперь пришли печальные новости из Италии. В 37 лет умерла горнолыжница Элена Фанкини.

Как сообшщает издание La Repubblica, в 2018 году Фанкини пропустила Олимпиаду из-за проблем со здоровьем. Тогда у нее была обнаружено злокачественное новообразование.

Спортсменка собиралась через год возобновить карьеру, однако получила серьезную травму ноги на тренировке. Последний раз она участвовала в соревнованиях на этапе Кубка мира в Валь-д'Изере в декабре 2017 года.

Когда казалоcь, что Элена выиграла борьбу с раком, в августе прошлого года случился рецидив…

Элена Фанкини одержала две победы на этапах Кубка мира, а именно в Лейк-Луизе (Канада) в 2005 году и в Кортина д’Ампеццо (Италия) в 2015 году. Обе победы в скоростном спуске. На чемпионате мира 2005 года завоевала серебро в скоростном спуске.

На Олимпиаде в Турине Элена стала 29-й в скоростном спуске, в супергиганте не смогла финишировать. Через четыре года на Олимпиаде в Ванкувере стартовала в двух дисциплинах: скоростной спуск — не смогла финишировать, супергигант — 14-е место. На Олимпийских играх-2014 стала 12-й в скоростном спуске.

Напомним, что умер бывший футболист сборной Украины Александр Радченко. Ему было всего 46 лет. Мы также сообщали о смерти первого олимпийского чемпиона по биатлону.