Призерка чемпіонату померла у 37 років: що трапилося з гірськолижницею

Елена Фанкіні брала участь у трьох Олімпіадах

Нещодавно ми повідомляли, що страшна хвороба забрала життя відомого хорватського тренера Мирослава Блажевича. А тепер прийшли сумні новини із Італії. У 37 років померла гірськолижниця Елена Фанкіні.

Як повідомляє видання La Repubblica, у 2018 році Фанкіні пропустила Олімпіаду через проблеми зі здоров’ям. Тоді вона виявила злоякісне новоутворення.

Спортсменка збиралася за рік відновити кар’єру, проте отримала серйозну травму ноги на тренуванні. Востаннє вона брала участь у змаганнях на етапі Кубка світу у Валь-д’Ізері у грудні 2017 року.

Коли здавалося, що Елена виграла боротьбу з раком, у серпні минулого року трапився рецидив.

Елена Фанкіні здобула дві перемоги на етапах Кубка світу, а саме у Лейк-Луїзі (Канада) у 2005 році та у Кортіна д’Ампеццо (Італія) у 2015 році. Обидві перемоги у швидкісному спуску. На чемпіонаті світу 2005 року здобула срібло у швидкісному спуску.

На Олімпіаді в Турині Елена стала 29-ю у швидкісному спуску, в супергіганті не змогла фінішувати. Через чотири роки на Олімпіаді у Ванкувері стартувала у двох дисциплінах: швидкісний спуск – не змогла фінішувати, супергігант – 14-те місце. На Олімпійських іграх-2014 стала 12-ою у швидкісному спуску.

Нагадаємо, що помер колишній футболіст збірної України Олександр Радченко. Йому було лише 46 років. Ми також повідомляли про смерть першого олімпійського чемпіона з біатлону.