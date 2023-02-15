Российский танк расстрелял лейтенанта-спортсмена

Спортсмен отдал жизнь за Украину

При обороне Волновахи (Донецкая область), от которой остались одни руины, погиб пограничник Федор Темир, активно занимавшийся кроссфитом, плаванием, многоборьем, стрельбой и другими видами спорта.

Спортсмен погиб 7 марта 2022 года. Он был военнослужащим, имел звание лейтенанта, проходил службу в пограничной комендатуре быстрого реагирования Новотроицкое. С первого дня полномасштабного вторжения рф Федор был на передовой, передает сайт "Янголи спорту".

Подразделение Темира героически остановило наступление оккупантов вблизи Волновахи, россияне отступили. Позднее рф направила в район столкновения диверсионные группы и бронетехнику. Федор погиб в результате прямого попадания танкового снаряда.

Темир обучался в Национальном университете физического воспитания и спорта. Обожал спорт и соревновался в разных видах в соревнованиях пограничников. В его спортивной биографии были и соревнования по кроссфиту, он выступал с полком "Азов", был участником в первом региональном чемпионате по функциональному многоборью среди подразделений Вооруженных сил Украины.

Напомним, что в боях под Бахмутом оккупанты убили мастера спорта Украины по фри-файту Андрея Храпанова. Также на этом направлении погиб известный украинский легкоатлет Владимир Андрощук.