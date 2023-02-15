Російський танк розстріляв лейтенанта-спортсмена

Спортсмен віддав життя за Україну

При обороні Волновахи (Донецька область), від якої залишилися одні руїни, загинув прикордонник Федір Темір, який активно займався кросфітом, плаванням, багатоборством, стрільбою та іншими видами спорту.

Спортсмен загинув 7 березня 2022 року. Він був військовослужбовцем, мав звання лейтенанта, проходив службу у прикордонній комендатурі швидкого реагування Новотроїцьке. З першого дня повномасштабного вторгнення рф Федір був на передовій, повідомляє сайт "Янголи спорту".

Підрозділ Теміра героїчно зупинив наступ окупантів поблизу Волновахи, росіяни відступили. Пізніше рф направила в район зіткнення диверсійні групи й бронетехніку. Федір загинув унаслідок прямого влучення танкового снаряда.

Темір навчався у Національному університеті фізичного виховання та спорту. Любив спорт та змагався у різних видах у змаганнях прикордонників. У його спортивній біографії були й змагання з кросфіту, він виступав із полком "Азов", був учасником у першому регіональному чемпіонаті з функціонального багатоборства серед підрозділів Збройних сил України.

Нагадаємо, що в боях під Бахмутом окупанти вбили майстра спорту України з фрі-файту Андрія Храпанова. Також на цьому напрямі загинув відомий український легкоатлет Володимир Андрощук.