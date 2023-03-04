"Динамо" - "Ингулец": прямая трансляция матча (видео)

Команды решают разные задачи в УПЛ

Стартовал второй круг чемпионата Украины. В эти дни проходят поединки 16 тура УПЛ. В субботу, 4 марта, в Киеве состоится встреча "Динамо" — "Ингулец".

Игра пройдет на стадионе имени Валерия Лобановского. Начало – в 14:00.

В прямой трансляции поединок УПЛ будет транслировать клубный YouTube-канал киевлян.

"ДИНАМО" — "ИНГУЛЕЦ"

Турнирное положение

В таблице УПЛ команды на диаметрально противоположных позициях. "Динамо" третье с верху, "Ингулец" третий с конца.

История встреч

"Динамо" и "Ингулец" провели между собой всего 4 официальных матча (поединок второго круга прошлого сезона не был сыгран из-за начала полномасштабной войны россии против Украины), но соперник уже смог отобрать очки у киевлян.

17.11.2022. "Ингулец" – "Динамо" – 1:2

18.08.2021. "Ингулец" – "Динамо" – 1:1

25.04.2021. "Динамо" – "Ингулец" – 5:0

21.11.2020. "Ингулец" – "Динамо" – 0:2

Ранее "Динамо" заставило своего соперника убрать из состава россиянина.