"Динамо" — "Інгулець": пряма трансляція матчу (відео)

Команди вирішують різні завдання в УПЛ

Стартувало друге коло чемпіонату України. Цими днями проходять поєдинки 16 туру УПЛ. У суботу, 4 березня, у Києві відбудеться зустріч "Динамо" — "Інгулець".

Гра пройде на стадіоні імені Валерія Лобановського. Початок – о 14:00.

У прямій трансляції поєдинок УПЛ транслюватиме клубний YouTube-канал киян.

"ДИНАМО" — "ІНГУЛЕЦЬ"

Турнірне становище

У таблиці УПЛ команди на діаметрально протилежних позиціях. "Динамо" третє згори, "Інгулець" третій з кінця.

Історія зустрічей

"Динамо" та "Інгулець" провели між собою лише 4 офіційні матчі (поєдинок другого кола минулого сезону не був зіграний через початок повномасштабної війни росії проти України), але суперник уже зміг відібрати очки у киян.

17.11.2022. "Інгулець" – "Динамо" – 1:2

18.08.2021. "Інгулець" – "Динамо" – 1:1

25.04.2021. "Динамо" – "Інгулець" – 5:0

21.11.2020. "Інгулець" – "Динамо" – 0:2

Раніше "Динамо" змусило свого суперника прибрати зі складу росіянина.