Награжден посмертно: под Харьковом погиб командир-чемпион

Спортсмен отдал жизнь за Украину

В боях за родину погиб чемпион Украины по хортингу (современное украинское боевое искусство), мастер спорта Украины и командир разведывательного отделения десантно-штурмового батальона Вадим Дудко. Ранее на фронте оккупанты убили украинского волейболиста Вячеслава Шахова.

О смерти старшего солдата Дудко сообщает сайт "Янголи спорту". Спортсмен погиб в бою 7 сентября 2022 близ населенного пункта Максимовка (Харьковская область).

Вадим был из Волыни. Родился вместе с братом-близнецом 18 мая 1999 года в поселке городского типа Дубище. После окончания учебы начал заниматься спортом – боевым хортингом. Получил звание чемпиона Украины. В 2017 году принимал участие в открытых чемпионатах, кубках Украины по хортингу в Луцке, Ирпене, Кропивницком, Черкассах, где становился медалистом. В 2018 году получил "золото" и "серебро" на открытом чемпионате по хортингу в Ивано-Франковске.

Вадим Дудко награжден орденом "За мужество III степени" и медалью "За военную службу Украине" (посмертно).

Напомним, в районе Марьинки (Донецкая область) в боях с оккупантами погиб волейболист Василий Бердичевский, который командовал отделением взвода в аэромобильном батальоне. Ранее сообщалось, что под Бахмутом российские захватчики убили воина-гандболиста Романа Пронюка.