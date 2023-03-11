Впервые с февраля-2022: матч чемпионата Украины пройдет со зрителями

"Кривбасс" продает билеты на игру с "Шахтером"

В воскресенье, 12 марта, в 17 туре чемпионата Украины по футболу "Кривбасс" сыграет с "Шахтером". Впервые с начала полномасштабного вторжения на стадионе будут зрители.

"Кривбасс" открывает продажу билетов на домашний матч с благотворительной целью. Все собранные средства в рамках этой акции будут переданы в фонд "Трибуна Героев", чтобы помочь семьям погибших ультрас, сообщает сайт клуба.

"Специально ради этой инициативы мы обратились к украинской Премьер-лиге и получить всестороннюю поддержку нашей акции. Руководство УПЛ согласилось передать нам 15 билетов, которые являются квотой Лиги согласно положению о дополнительных мерах безопасности для проведения футбольных матчей в условиях военного положения.

К этому мы прибавили еще 5 билетов из клубной квоты. Таким образом, мы выставляем на продажу 20 благотворительных билетов по цене 5000 гривен каждый, чтобы достичь нашей цели – собрать 100 тысяч гривен для фонда "Трибуна Героев".

В единстве – наша сила! Только вместе победим!" — гласит заявление "Кривбасса".

Напомним, форвард "Шахтера" Даниил Сикан рассказал, как побил россиянина в Турции. Ранее Александр Усик назвал украинского футболиста, который может выиграть "Золотой мяч".