Вперше з лютого-2022: матч чемпіонату України пройде з глядачами

"Кривбас" продає квитки на гру з "Шахтарем"

У неділю, 12 березня, у 17 турі чемпіонату України з футболу "Кривбас" зіграє із "Шахтарем". Вперше від початку повномасштабного вторгнення на стадіоні будуть глядачі.

"Кривбас" відкриває продаж квитків на домашній матч із благодійною метою. Усі зібрані кошти в рамках цієї акції будуть передані до фонду "Трибуна Героїв", щоб допомогти сім’ям загиблих ультрас, повідомляє сайт клубу.

"Спеціально заради цієї ініціативи ми звернулися до української Прем’єр-ліги та отримати всебічну підтримку нашої акції. Керівництво УПЛ погодилося передати нам 15 квитків, які є квотою Ліги відповідно до положення про додаткові заходи безпеки для проведення футбольних матчів в умовах воєнного стану.

До цього ми додали ще 5 квитків із клубної квоти. Таким чином ми виставляємо на продаж 20 благодійних квитків за ціною 5000 гривень кожен, щоб досягти нашої мети – зібрати 100 тисяч гривень для фонду "Трибуна Героїв".

У єдності наша сила! Тільки разом переможемо!" — говориться у заяві "Кривбасу".

Нагадаємо, форвард "Шахтаря" Данило Сікан розповів, як побив росіянина в Туреччині. Раніше Олександр Усик назвав українського футболіста, який може виграти "Золотий м’яч".