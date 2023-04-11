Историческая победа: Украина впервые за 14 лет вышла на женский ЧМ по гандболу

Команда не выступала на мировом форуме с 2009 года

Женская сборная Украины по гандболу обыграла команду Северной Македонии и вышла в финальную часть чемпионата мира.

Как сообщает "Телеграф", сине-желтые выиграли второй матч квалификации со счетом 31:22. Поединок состоялся в венгерской Кишварде.

Полное видео матча Украина - Северная Македония

В первой игре сборная Украины победила с результатом 24:22. Мировой форму состоится в декабре в 2023 года в Норвегии, Швеции и Дании.

В последний раз команда выступала на чемпионате мира в 2009 году в Китае. Там она довольствовалась 17-м местом.

Ранее Украина объявила о бойкоте чемпионата мира по боксу из-за участия россии.

Перед этим впервые за 23 года Украина смогла выиграть медаль в соревнованиях спортивных пар на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию.