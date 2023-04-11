Історична перемога: Україна вперше за 14 років вийшла на жіночий ЧС з гандболу
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Команда не виступала на світовому форумі з 2009 року
Жіноча збірна України з гандболу обіграла команду Північної Македонії та вийшла у фінальну частину чемпіонату світу.
Як повідомляє "Телеграф", синьо-жовті виграли другий матч кваліфікації з рахунком 31:22. Поєдинок відбувся в угорській Кішварді.
В першій грі збірна України перемогла із результатом 24:22. Світовий форум відбудеться в грудні 2023 року в Норвегії, Швеції та Данії.
Востаннє команда виступала на чемпіонаті світу в 2009 році в Китаї. Там вона задовольнилася 17-м місцем.
Раніше Україна оголосила про бойкот чемпіонату світу з боксу через участь рф.
Перед цим вперше за 23 роки Україна змогла виграти медаль у змаганнях спортивних пар на юніорському чемпіонаті світу з фігурного катання.