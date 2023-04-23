Воевал с 24 февраля 2022 года: лидер винницких ультрас погиб под Бахмутом

Воин отдал свою жизнь за Украину на Бахмутом

Лидер ультрас винницкой "Нивы" Денис "Трейн" Бабий погиб на войне против российских оккупантов. Недавно во время боевых действий погиб популярный фанат львовских "Карпат" Тарас Чучман.

Об этом сообщает официальный сайт "Нивы". Младший лейтенант 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ отдал свою жизнь за Украину на Бахмутском направлении.

Отмечается, что Бабий воевал с первого дня полномасштабной войны против рф. Он сформировал 3-ю роту в рядах ТРО "Азов-Киев", во главе которой оборонял столицу.

Кроме того, лидер винницких ультрас принимал участие в попытке деблокады Мариуполя и успешно контратаковал оккупантов в Запорожье и Донецкой области.

Перед войной Бабий состоял в фанатском движении ультрас винницкой "Нивы" и был одним из лидеров винницкой общественной организации "Центурия", которая входит в движение "Азова".

Ранее в День ВСУ на фронте против российских захватчиков погиб болельщик львовских "Карпат" Ярослав Корда.

Перед этим стало известно о смерти двох ультрас львовского клуба Юрия Осадчука и Ростислава Шейко, которые также участвовали в отражении российской агрессии.