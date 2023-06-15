В рф усмотрели русофобию в безобидном постере

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) поздравила хоккейный клуб "Вегас" с победой в НХЛ, однако на постере не нашлось место российскому вратарю "Голден Найт" Ивану Барбашеву. Ранее в рф пожаловались на главу IIHF.

Президент IIHF Люк Тардиф в комментарии sport-express.ru отметил, что в этом нет ничего странного, ведь на постере всего 12 игроков, а другим, включая Барбашева, просто не нашлось места на нем. В россии считают случившеюся ситуацию "актом русофобии".

"На этом постере всего 12 игроков, отсутствует половина команды. Является ли это дискриминацией для всех остальных? Я так не думаю", — заявил Тардиф.

Депутат госдумы рф Дмитрий Свищев прокомментировал тот факт, что IIHF не поместила фотографию Барбашева на постер с поздравлением "Вегаса".

"Меня это уже не удивляет, к сожалению. Все, что связано с россиянами, сейчас пытаются забанить. Потому что украинские псевдоболельщики сразу начинают хейтить вокруг этой ситуации, скандалить, топать ножками и забрасывать письмами федерации. Якобы те, кто допускают россиян, поддерживают специальную военную операцию", — заявил Свищев.

Напомним, в россии считают успех сборной Латвии на ЧМ-2023 по хоккею своим. Латвийцы на турнире завоевали "бронзу".