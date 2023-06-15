У росії побачили русофобію в невинному плакаті

Міжнародна федерація хокею на льоду (IIHF) привітала хокейний клуб "Вегас" з перемогою в НХЛ, проте на постері не знайшлося місце російському воротареві "Голден Найт" Івану Барбашеву. Раніше в росії поскаржилися на голову IIHF.

Президент IIHF Люк Тардіф у коментарі sport-express.ru зазначив, що в цьому немає нічого дивного, адже на постері лише 12 гравців, а для інших, включаючи Барбашева, просто не знайшлося місця на ньому. У росії вважають ситуацію "актом русофобії".

"На цьому постері всього 12 гравців, відсутня половина команди. Чи це дискримінація для всіх інших? Я так не думаю", — заявив Тардіф.

Депутат держдуми рф Дмитро Свищев прокоментував той факт, що IIHF не помістила фотографію Барбашева на постер з привітанням "Вегаса".

"Мене це вже не дивує, на жаль. Все, що пов’язано з росіянами, зараз намагаються забанити. Тому що українські псевдовболівальники одразу починають хейтити навколо цієї ситуації, скандалити, тупотіти ніжками та закидати листами федерації. Нібито ті, хто допускають росіян, підтримують спеціальну військову операцію", — заявив Свищев.

Нагадаємо, у рф вважають успіх збірної Латвії на ЧС-2023 з хокею своїм. Латвійці на турнірі вибороли "бронзу".