Уимблдон-2023: расписание игр украинок 27 июня

Три украинки сегодня проведут первые матчи на Уимблдоне-2023

Уже сегодня, 27 июня, состоятся первые матчи женского турнира "Большого шлема" на траве — Уимблдона-2023. В квалификации соревнований нашу страну представят три спортсменки — Дарья Снигур, Даяна Ястремская и Катарина Завацкая.

"Телеграф" рассказывает о том, во сколько и с кем сыграют представительницы нашей страны.

Даяна Ястремская (WTA 152) в первом раунде квалификации сыграет против австралийки Кимберли Биррелл (WTA 116). Между собой спортсменки проведут второй матч. Пять лет назад Даяна обыгрывала Кимберли на травяном турнире в Сурбитоне. Встреча начнется в 17:30.

Дарья Снигур (WTA 151) начнет квалификацию травяного мейджора матчем с Аранчей Рус (WTA 85) из Нидерландов. В 2020 году в очной встрече нидерландка обыгрывала нашу теннисистку. Игра начнется в 14:30.

Катарина Завацкая (WTA 183) за выход во второй раунд квалификации поспорит с британкой Найктой Бейнс (WTA 311). Прежде между собой теннисистки не встречались. Их первое очное противостояние начнется в 14:30.

Отметим, что время начала матчей — ориентировочное.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в основной сетке турнира Украину представит бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина. Также квалификацию не будут проходить Ангелина Калинина, Леся Цуренко, Марта Костюк и Катерина Байндль.