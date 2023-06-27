Уїмблдон-2023: розклад ігор українок 27 червня

Три українки сьогодні проведуть перші матчі на Вімблдоні-2023

Вже сьогодні, 27 червня, відбудуться перші матчі жіночого турніру "Великого шолома" на траві — Вімблдона-2023. У кваліфікації змагань нашу країну представлять три спортсменки — Дар’я Снігур, Даяна Ястремська та Катаріна Завацька.

"Телеграф" розповідає про те, з ким та коли зіграють представниці нашої країни.

Даяна Ястремська (WTA 152) у першому раунді кваліфікації зіграє проти австралійки Кімберлі Біррелл (WTA 116). Між собою спортсменки проведуть другий матч. П’ять років тому Даяна обігравала Кімберлі на трав’яному турнірі у Сурбітоні. Зустріч розпочнеться о 17:30.

Дар’я Снігур (WTA 151) розпочне кваліфікацію трав’яного мейджора матчем з Аранчею Рус (WTA 85) з Нідерландів. 2020 року в очній зустрічі нідерландка обігравала нашу тенісистку. Гра розпочнеться о 14:30.

Катаріна Завацька (WTA 183) за вихід до другого раунду кваліфікації посперечається з британкою Найктою Бейнс ( WTA 311). Між собою тенісистки не зустрічалися. Їхнє перше очне протистояння розпочнеться о 14:30.

Зазначимо, що час початку матчів — орієнтовний.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в основній сітці турніру Україну представить колишня перша ракетка України Еліна Світоліна. Також кваліфікацію не проходитимуть Ангеліна Калініна, Леся Цуренко, Марта Костюк та Катерина Байндль.