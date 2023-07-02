Буквально забивали в октагон: скандальный россиянин проиграл жестким нокаутом в UFC (видео)

Россиянин был жестко избит

Скандальный российский боец ММА Абусупьян Магомедов разгромно проиграл в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC on ESPN 48.

В ночь на 2 июля его буквально уничтожил в ринге американец Шон Стрикленд.

Интересно, что для представителя Дагестана бой складывался очень даже неплохо — в первом раунде за ним было тотальное превосходство.

Но уже во втором раунде Стрикленд активизировался и показал, кто главный в октагоне. После активной первый пятиминутки россиянин тяжело дышал и едва передвигался, чем и решил воспользоваться его оппонент.

Американец принялся избивать соперника в стойке, раз за разом пробивая в голову оппоненту. Один из таких хуков отправил Магомедова на настил октагона, после чего Стрикленд начал добивать соперника. К счастью россиянина, судья принял решение остановить поединок.

Магомедов запомнился тем, что в 2015 году попал в громкий скандал. На соревнованиях в Германии он дал пощечину мужчине, который плюнул ему на бороду. После этого он хотел получить немецкое гражданство, но ему отказали.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в UFC приняли важное решение по российским бойцам.